Путин обид не прощает, ему свойствен атакующий стиль, нанесение ударов там, где их не ждут.

Высылка 106 российских дипломатов из США, Канады, стран ЕС и Украины в российском МИДе оценили как «провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося». О том, какой может быть реакция России на «недружественный шаг», рассуждают российские аналитики.

В создавшейся ситуации Орешкин не исключает, что против России будут введены новые санкции, что страна подвергнется еще более жесткому остракизму в международных организациях. Ответ на это последует обязательно, уверен политолог. «Путин обид не прощает, ему свойствен атакующий стиль, нанесение ударов там, где их не ждут», – подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Одним из возможных вариантов ассиметричного ответа Владимира Путина может стать публичная поддержка лидера Северной Кореи перед его встречей с Дональдом Трампом, однако политолог не хотел бы прогнозировать конкретные сценарии. Он подчеркивает, что и высылка дипломатов «ничего хорошего не символизирует», кроме того, что Россия возвращается к политике изоляционизма, и на этом процесс не остановится.

Баунов считает, что в последнее время в Кремле царит «миролюбивый дух», следовательно ответ может свестись к высылке из России новых дипломатов-представителей тех стран, откуда выслали российских. «Однако отношения стран — это сообщающиеся сосуды, следовательно либо они на своей стороне немного остынут, либо на нашей стороне закипят», – прогнозирует политолог.

В случае эскалации ответ России будет «неожиданным и нестандартным», уверен он. Это может быть что-то наподобие недавнего прекращения деятельности в России Британского Совета. Однако в любом случае отношения России и Запада при всей драматичности сегодня далеки от того, чтобы констатировать: мы достигли дна. «Потому что «дно» – это мировая война», – сказал Александр Баунов.

Однако наиболее важным индикатором того, как далеко готов пойти Запад в оказании давления на Россию, в ближайшее время будет служить ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2», в котором заинтересована не только Россия, но и европейские страны, в особенности Германия.

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