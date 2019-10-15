|Китай решил помириться с США
|15.10.2019 13:32
|
США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение.(function() })();
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.
По его словам, те заявления, что звучат от представителей США, соответствуют действительности. «Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий», — подчеркнул он.
Гэн Шуан добавил, что будущее соглашение имеет очень важное значение. Оно положительно отразится на США, Китае и всем мире.
Китайская делегация провела переговоры с представителями США 10-11 октября в Вашингтоне. По завершению дискуссии президент США Дональд Трамп объявил, что стороны пришли к согласию и вскоре подпишут первую часть сделки. Более того, глава Белого дома указал, что Пекин уже начал выполнять ее условия в вопросе закупки продукции американских фермеров.
Вместе с тем в Пекине изначально осторожно восприняли результат переговоров. Предварительно, договор должны были заключить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября и где будут Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Но в понедельник стало известно, что китайская сторона предложила провести дополнительные консультации перед подписанием соглашения.
На фоне таких слухов министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что если стороны не подпишут договор, то с декабря в отношении Китая будет введена вторая часть пошлин на импорт.