За последний месяц отношение украинцев к главе государства Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

В октябре на 7% уменьшилось количество тех, кто положительно относится к президенту Зеленскому. Сейчас таких граждан 66%. Среди прочего — 60% опрошенных одобряют действия и заявления президента в сентябре и октябре 2019 года. Более 50% респондентов такого же мнения о действиях правительства и Верховной Рады за этот период.

Рейтинг премьер-министра Гончарука пока упал на семь пунктов и составляет 10%. К спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 27%. В сентябре таких лиц было на 6% больше. В то же время к пятому президенту Петру Порошенко положительно относятся 10% украинцев.

Также каждый 10-й украинец не слышал о протестах 1−2 октября после подписания так называемой формулы Штайнмайера, которые состоялись в Киеве и других городах Украины. Почти каждый четвертый мало знает о требованиях протестующих.

Если бы референдум относительно свободной продажи земли произошел в ближайшее воскресенье, то 65% украинцев проголосовали бы против такой идеи и только каждый пятый — за. В то же время относительно того, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, мнения граждан разделились поровну — по 50%.

Опрос проводился с 9 по 11 октября с помощью телефонного интервью. В ходе исследования были опрошены 1200 человек от 18 лет на всей контролируемой Киевом территории, а погрешность выборки не превышает 3%.

Разочарование фанатов быстрых изменений

Падение рейтинга первых трех лиц страны — это разочарование тех граждан, которые фанатично верили в быстрые и наглядные изменения, говорит в комментарии Радио НВ директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Однако, по ее словам, эти 6−7% отдельно ни о чем не говорят, ведь ядерный электорат остается, и самое главное — он очень большой.

В то же время 14-часовой пресс-марафон президента помог ему несколько исправить коммуникационную проблему, возникшую между властью и обществом после подписания так называемой формулы Штайнмайера, добавила Ирина Бекешкина.

«Когда такие заоблачные рейтинги, как были, то такое снижение было бы, даже если бы ничего не произошло. Он везунчик, потому что я не помню, чтобы у кого-нибудь через полгода были такие высокие рейтинги. Удивительно, что они не упали больше. Все-таки опросы проходили после митингов против капитуляции. Это вопрос, который в определенной степени делит Украину», — отметила Бекешкина.

Классические политические процессы

У Владимира Зеленского еще полгода до предполагаемого мощного падения рейтинга. Это произойдет, если избиратель не увидит существенных реформ в сферах экономики, а также внутренней и внешней политике, считает политический знаток Валерий Клочок. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Политические силы, которые сегодня не могут работать с командой Зеленского, потому что их туда действительно не допускают, а это практически все политические силы в Украине сегодня, объединились одним мощным фронтом против Слуги народа и против Зеленского. И, конечно, работают на ослабление его имиджа. Поводом для этого стала так называемая формула Штайнмайера. Процессы абсолютно логичные, а Зеленский оказался к ним явно не готов. Дальнейшая тенденция затягивания Зеленского в стандарты украинской политики будет более очевидной, она уже есть», — отметил Клочок.

По его словам, темпы работы парламента приходят, во фракции возникают споры, а все остальные политсилы объединились в один фронт. Если Зеленского затянут в классические украинские политические процессы, его рейтинг упадет вдвое к середине следующего года, считает Клочок.

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