Стороны в трехсторонней контактной группе в Минске подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском, но так и не смогли достичь взаимопонимания по конкретной дате разведения.

Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания в Минске, передает

Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось, пишет издание, ссылаясь на представителя ОБСЕ.

«Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим его воплощение в жизнь», – отметил дипломат.

По его словам, новый график разведения сил и средств в Петровском и Золотом сегодня обсуждался.

«Но не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате», – добавил Сайдик.

Спецпредставитель также констатировал, что не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло.

«В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия», – сказал посол.

Подводя итоги переговоров, Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа между прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.

В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

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