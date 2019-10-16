Делегация во главе с Майклом Пенсом попытается убедить турецкие власти остановить наступление на севере Сирии против курдов.

Делегация во главе с вице-президентом США Майклом Пенсом в течение ближайших 24 часов вылетит в Анкару, чтобы убедить турецкие власти остановить наступление на севере Сирии против курдов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного администрации президента США Дональда Трампа.

«План состоит в том, чтобы продолжать оказывать давление на Турцию, поскольку мы оцениваем наши шансы вернуть отношения в нормальное русло, и основным элементом этого возвращения в нормальное русло будет прекращение огня», – сказал высокопоставленный представитель администрации.

Вашингтон считает, что наступление Анкары нарушило порядок в относительно спокойной северной части Сирии.

По словам чиновника, Соединенные Штаты продолжат оказывать на Турцию дипломатическое давление, в частности дополнительными санкциями, чтобы вынудить ее прекратить военную операцию в Сирии.

Накануне США ввели санкции против Турции из-за Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира