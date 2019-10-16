Политические Сводки
|Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа
|16.10.2019 07:22
|
Решение было принято из-за давления со стороны республиканцев и Белого дома. В законе нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас.(function() })();
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за согласие провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News.
По словам Пелоси, в законодательстве нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас, так что оно будет отложено. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.