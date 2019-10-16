Об этом глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Венгрия стала единственной страной-членом Европейского Союза, которая, несмотря на критику мирового сообщества, поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии», – заявил венгерский политик.

Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов «зоны безопасности» на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.

По данным ООН, с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии 9 октября более ста тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира