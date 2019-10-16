В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев.

«Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море», – отметил он.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги.

После этого делегация НАТО отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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