Политические Сводки
|Генсек НАТО Йенс Столтенберг едет в Украину
|16.10.2019 07:58
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В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине.(function() })();
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев.
«Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море», – отметил он.
В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги.
После этого делегация НАТО отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.