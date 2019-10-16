|Украина выдвинула условия для выборов на Донбассе
|16.10.2019 10:26
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Выполнение политического блока минских соглашений вероятно только при условии упразднения террористических организаций ЛНР/ДНР.(function() })();
Об этом говорится в коммюнике по итогам вчерашнего заседания контактной группы в Минске от Дарки Олифер, пресс-секретаря украинского переговорщика Леонида Кучмы.
Помимо этого принципиального условия, для начала процесса выполнения политических пунктов соглашений также необходимо:
- полное прекращение огня;
Что касается разведения войск, Украина подчеркнула необходимость демилитаризации оккупированного Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – там должно быть отведено тяжелое вооружение и техника российских оккупантов и коллаборационистов.
Кроме того, в социально-экономической рабочей группе Минска Украина напомнила о необходимости:
- выхода ОРДЛО из рублевой зоны;