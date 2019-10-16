Российские сенаторы прокомментировали требование Украины распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений.

Об этом высказались члены Совета Федерации Сергей Цеков в интервью RT и Франц Клинцевич в интервью Regnum.

В частности, сенатор от Крыма Цеков отметил, что заявление Киева «крайне странное». «Они готовы выполнять минские соглашения, но при этом самолично вписывают туда пункт о роспуске ДНР и ЛНР. Это грубейшее нарушение», — заявил он. По его словам, это свидетельствует о нестабильности и непоследовательности властей Украины.

Парламентарий Франц Клинцевич подчеркнул, что Киев своеобразно трактует «формулу Штайнмайера», однако в настоящий момент речь идет о прямом отказе от этого соглашения. «[Это] непременно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — резюмировал сенатор.

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