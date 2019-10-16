Турецкий руководитель требует от курдов сложить оружие и покинуть регион, где Анкара хочет создать «безопасную зону».

Турция прекратит наступление в Сирии, если курды сложат оружие и выйдут из запланированной «безопасной зоны». Об этом в среду, 16 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, ни одна власть не сможет остановить турецкую операцию, если это условие не будет выполнено

По его словам, соглашение будет достигнуто, когда будет создана «безопасная зона», и Турция это не обсуждает.

По словам Эрдогана, в рамках операции от «террористов» очищено 1200 кв. км территории Сирии.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира