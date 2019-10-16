Документ президента парламентарии рассматривали два дня. Закон сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей.

Народные депутаты в среду, 16 октября, приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. За закон №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» проголосовали 236 депутатов.

Речь идет об изменениях в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очистки власти» и «О Высшем совете правосудия».

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Ни одна часть, кроме Слуги народа, не голосовала за законопроект. Против голосовали фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа – За жизнь.

Комитет Верховной Рады поддержал проект закона. Парламентарии отклонили ряд поправок, которые предлагали нардепы. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве 200 судей, а не 100.

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