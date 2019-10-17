Американский руководитель Дональд Трамп в своем письме президенту Турции Тайип Эрдогану предлагал заключить договоренности с курдами и угрожал уничтожить экономику республики. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает УНН. На его сайте опубликовано письмо, что датировано 9-м октября. В нем Трамп написал: [...]

Американский руководитель Дональд Трамп в своем письме президенту Турции Тайип Эрдогану предлагал заключить договоренности с курдами и угрожал уничтожить экономику республики. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает

На его сайте опубликовано письмо, что датировано 9-м октября. В нем Трамп написал: “Послушайте, давайте договоримся про хорошее соглашение. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду”.

Трамп отметил: “Я приложил много сил, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не срывайте мир. Вы можете достичь отличного соглашения”. Президент США также сообщил, что командующий коалицией “Силы демократической Сирии” Мазлюм Абди “хочет вести переговоры” с Эрдоганом и “готов пойти на уступки, на которые раньше они бы никогда не пошли”. Американский руководитель сообщил, что прилагает к письму полученное им послание от Абди.

Кроме того, Трамп призвал президента Турции “не быть крутым парнем” и “не быть дураком”. Он сообщил о намерении вскоре позвонить Эрдогану.

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