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Палата представителей Конгресса США осудила решение Трампа вывести войска из Сирии
17.10.2019 07:28

Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители Республиканской партии, так и демократы.

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Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила вывод американских военных из северной Сирии. Ранее решение о выводе войск из региона принял президент США Дональд Трамп.

В резолюции говорится, что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии. Конгрессмены призвали Белый дом представить план ликвидации террористической группировки «Исламское государство».

Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители Республиканской партии, так и демократы. Депутаты опасаются возрождения джихадистского движения в регионе. Об угрозе возрождения «Исламского государства» заявлял Пентагон.

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