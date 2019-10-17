Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители Республиканской партии, так и демократы. (function() })(); Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила вывод американских военных из северной Сирии. Ранее решение о выводе войск из региона принял президент США Дональд Трамп. В резолюции говорится, что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии. Конгрессмены призвали Белый дом представить план ликвидации террористической группировки «Исламское государство». Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители Республиканской партии, так и демократы. Депутаты опасаются возрождения джихадистского движения в регионе. Об угрозе возрождения «Исламского государства» заявлял Пентагон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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