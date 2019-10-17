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Трамп оскорбил спикера Палаты представителей
17.10.2019 07:47

Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ранее он назвал ее «третьесортным политиком».

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Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Нэнси Пелоси безотлагательно нужна помощь. У нее явно что-то не так с головой, либо она не любит нашу великую страну. Она полностью вышла из себя в Белом доме сегодня. Грустно было на это смотреть. Давайте молится за нее, она явно не дружит с головой», — заявил Трамп.

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