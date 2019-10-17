Политические Сводки
|Трамп оскорбил спикера Палаты представителей
|17.10.2019 07:47
|
Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ранее он назвал ее «третьесортным политиком».(function() })();
Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Нэнси Пелоси безотлагательно нужна помощь. У нее явно что-то не так с головой, либо она не любит нашу великую страну. Она полностью вышла из себя в Белом доме сегодня. Грустно было на это смотреть. Давайте молится за нее, она явно не дружит с головой», — заявил Трамп.