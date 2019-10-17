Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ранее он назвал ее «третьесортным политиком».

Президент США Дональд Трамп вновь оскорбил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Нэнси Пелоси безотлагательно нужна помощь. У нее явно что-то не так с головой, либо она не любит нашу великую страну. Она полностью вышла из себя в Белом доме сегодня. Грустно было на это смотреть. Давайте молится за нее, она явно не дружит с головой», — заявил Трамп.

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