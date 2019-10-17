Отличие заключается лишь в том, что Владимира Путина в Крыму ждало подавляющее большинство крымчан, а курды Эрдогана боятся больше, чем сирийского лидера Башара Асада.

Bloomberg в рубрике «Мнение» опубликовал материал Леонида Бершидского под заголовком «Турция и Россия показывают, что территориальные захваты все еще в моде», в котором сравнивает действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Курдистане с «крымской весной». По мнению автора, отличие заключается лишь в том, что Владимира Путина в Крыму ждало подавляющее большинство крымчан, а курды Эрдогана боятся больше, чем сирийского лидера Башара Асада.

«Захват турецким президентом целого куска сирийской территории […] встретил лишь слабенькое международное сопротивление. Поощрит ли это новые территориальные захваты? Любая нация, которая замыслит такое, нуждается в предупреждении: такие захваты удаются лишь в тех случаях, когда они не вызывают полномасштабные войны», — пишет автор.

Он отмечает, что санкции против Турции оказались еще слабее, чем те, которые наложили на Россию после референдума в Крыму в марте 2014 года. Он убежден, что ждать их серьезного усиления не стоит, а это «подрывает саму норму территориальной целостности, которая предполагаемо выкристаллизовалась в мире в наступившую после Второй мировой войны эру».

Бершидский приводит исследования политологов, которые подтверждают, что сегодня государства избегают грубых захватов с открытой войной. Более того, он пишет, что захваченные за последние 30-40 лет в ходе военных действий земли в конце концов возвращались, а половина территорий, «приобретенных» без вооруженного вмешательства, остались в новой юрисдикции.

По мнению автора, Эрдоган в Сирии, конечно, надеялся на успех в крымском стиле — на постановку всех перед свершившимся фактом. Но вмешательство в борьбу сирийской армии на стороне курдов, а также требование России, чтобы Турция не присоединяла те земли, на которых турки сейчас оказались, могут сорвать «план насчет 30-километровой зоны безопасности в Сирии».

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