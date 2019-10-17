Законопроект Геруса №2236-2 повертає енергетику до ручного управління, яке множить корупцію в інтересах його господаря, – нардеп.

Законопроект Геруса знищує ринок електроенергії та повертає енергетику до ручного управляння, що призведе до зриву євроінтеграції України і посилення енергозалежностівід Росії.

Про це написав народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook, коментуючи схвалення комітетом законопроекту Андрія Геруса «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2236-2).

«Сьогодні Герус вдався до нового брудного кроку – вдарив по новому ринку електроенергії, що Україна впроваджувала за підтримки Євросоюзу. Його законопроект №2236-2 повертає енергетику до ручного управління, яке множить корупцію в інтересах його господаря. Попри наявність альтернативних проектів та присутність великої кількості експертів, Герус нікому висловитися не дав. Все відбувалось як за часів КПСС, тільки керівна партія змінилася. «Слуги», яких більшість в комітеті, мовчки проголосували за цю аферу», – написав депутат.

Бондар нагадав, що раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус пролобіював поправку в закон, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії і зробив він це в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Зробив він це для олігарха Коломойського – саме його фірми почали з 1 жовтня імпортувати російську електроенергію в Україні. Поправка Геруса дозволила Коломойському вести справжню торгівлю на крові!», – наголосив Бондар.

Він зазначив, що Україна не імпортувала російську електроенергію з 2015 року, оскільки планувала об’єднати свою енергосистему з загальноєвропейською, проте нині ці плани не будуть реалізовані. «Тепер, ці плани перекреслені і нас знову заганяють в російську енергетичну кабалу!», – написав депутат.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія використовуватиме його для політичного тиску на Київ.

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