Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях Brexit. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, договоренности «по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС» достигнуты после двух суток переговоров.

«Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть», – добавил он.

Юнкер добавил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.

Достижение согласия подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit», – написал он в Twitter.

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