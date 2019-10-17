|В Верховной Раде собрались «возвращать» Кубань
|17.10.2019 18:17
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В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.(function() })();
Вошедшие в группу 13 парламентариев собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь депутаты собираются «вернуть» Кубань.
При этом Гончаренко отметил, что и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы, «будут находиться под нашим вниманием».
«Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал украинский парламентарий.