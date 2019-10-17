По итогам переговоров с США Турция согласилась приостановить военную операцию на севере Сирии на 120 часов. Это даст возможность курдским формированиям отойти в безопасную зону.

Турция согласилась приостановить военную операцию на севере Сирии, чтобы курдские военные формирования, которых поддерживают США, имели возможность в течении 120 часов отойти в безопасную зону. Об этом объявил вице-президента США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые продолжались более четырех часов, передает Reuters.

«Все действия рамках операции будут приостановлены, а сама операция полностью остановлены до полного завершения отвода», — сказал Пенс.

Он добавил, что США отменят санкции против Турции после того, как Анкара завершил операцию.

Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии 9 октября. Эрдоган заявлял, что она направлены на борьбу с «Рабочей партией Курдистана» и «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

Решение Турции осудили США, европейские страны и Лига Арабских государств. США начали вводить санкции против турецких министров, а также объявили о приостановке переговоров торговом соглашении с Турцией. Кроме того, Вашингтон вернет 50-процентную пошлину на сталь для Анкары.

17 октября журналисты опубликовали письмо Трампа Эрдогану, в котором американский руководитель предложил турецкому президенту заключить «хорошую сделку», а также призвал его «не быть дураком». По информации «Би-би-си», Эрдоган выбросил письмо в мусорную корзину.

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