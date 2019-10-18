Министр энергетики США Рик Перри оповестил президента Дональда Трампа о том, что в скором времени подаст в отставку.

Журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс пояснила, что речь не идет о немедленной отставке.

Министр только передал письмо с соответствующим содержанием президенту.

В США говорят о том, что Перри мог быть тем политиком, мнением которого Трамп руководствовался, когда звонил украинскому Президенту Владимиру Зеленскому, что привело к началу процедуры импичмента главы американского государства.

В то же время на этой неделе Перри говорил в интервью Wall Street Journal, что не собирается в отставку.

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