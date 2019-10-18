Российская сторона требует принятия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, – передает корреспондент «ОстроВа».

«Действующий на сегодня закон (об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – «ОстроВ») был принят еще в 2014 году и продолжен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона с самого начала предусматривалось, что он будет действовать только на протяжении трех лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, это введение особого статуса на постоянной основе, но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске согласовала текст «формулы Штайнмайера». Теперь, по его словам, «формула Штайнмайера» должно быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский напомнил, что нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе «не будет перейдено ни одной красной линии, следовательно нет и не будет никогда никакой капитуляции».

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