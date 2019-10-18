 Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением
18.10.2019 14:04

Экс-главу СНБО подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, а также – в декларировании недостоверной информации.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

«Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий», – сказал он.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

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