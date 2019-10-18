Экс-главу СНБО подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, а также – в декларировании недостоверной информации. (function() })(); Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации. «Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий», – сказал он. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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