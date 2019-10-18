Политические Сводки
|Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением
|18.10.2019 14:04
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Экс-главу СНБО подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, а также – в декларировании недостоверной информации.(function() })();
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.
«Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий», – сказал он.
Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).
Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.