Сергей Пашинский утверждает, что со следующего понедельника ему будут выдвигаться новые подозрения.

Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является «поражением судебной системы Украины» и «возвращением в самые страшные времена режима Януковича».

«Я знаю, что с понедельника мне будут выдвигаться новые подозрения. Будут пытаться меня сломать. Но я не собираюсь, я не буду прятаться от следствия», – подчеркнул он.

Также Пашинский обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке со словами, что он, «к сожалению, стал на путь своих предшественников».

В свою очередь адвокат Пашинского Андрей Федур сказал журналистам, что это решение суда является «абсолютно незаконным и своевольным».

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