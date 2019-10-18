Политические Сводки
|Суд оставил Пашинского под арестом
|18.10.2019 14:22
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Сергей Пашинский утверждает, что со следующего понедельника ему будут выдвигаться новые подозрения.(function() })();
Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.
После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является «поражением судебной системы Украины» и «возвращением в самые страшные времена режима Януковича».
«Я знаю, что с понедельника мне будут выдвигаться новые подозрения. Будут пытаться меня сломать. Но я не собираюсь, я не буду прятаться от следствия», – подчеркнул он.
Также Пашинский обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке со словами, что он, «к сожалению, стал на путь своих предшественников».
В свою очередь адвокат Пашинского Андрей Федур сказал журналистам, что это решение суда является «абсолютно незаконным и своевольным».