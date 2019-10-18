Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз еще два года назад был готов принять республику в свой состав.

Об этом он сказал, выступая на встрече в Академии управления при президенте, передает БЕЛТА.

По его словам, два года назад разведка представила ему подготовленный в Брюсселе закрытый доклад, в котором оценивались перспективы вступления Белоруссии в объединение. Лукашенко утверждает, что в том материале Белоруссия описывалась как «самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз». Президент отметил, что такая характеристика его удивила.

В связи с этим Лукашенко отметил, что даже сохранение в стране смертной казни не стало бы препятствием в общении с Европой. При этом он заявил о готовности отменить высшую меру наказания в случае, если эту идею на референдуме поддержит народ страны.

В то же время, говоря о вступлении в Евросоюз, Лукашенко подчеркнул, что ни он, ни его правительство никогда не ставили такой цели. «Но раз задают такой вопрос, значит, он у них сформировался где-то. Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели», — добавил он.

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