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Гончарук провел заседание со «слугами народа»
18.10.2019 17:26

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде.

По данным издания, на встрече обсуждали сроки голосования за закон о газотранспортной системе.

Отмечается, что Гончарук пытался убедить нардепов голосовать уже 18 октября.

«Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством», – рассказал собеседник УП.

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