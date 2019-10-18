Политические Сводки
|Гончарук провел заседание со «слугами народа»
|18.10.2019 17:26
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде.(function() })();
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде.
По данным издания, на встрече обсуждали сроки голосования за закон о газотранспортной системе.
Отмечается, что Гончарук пытался убедить нардепов голосовать уже 18 октября.
«Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством», – рассказал собеседник УП.