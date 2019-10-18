Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде. (function() })(); Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел заседание с фракцией «Слуга народа» в кинозале парламента после часа вопросов к Раде. По данным издания, на встрече обсуждали сроки голосования за закон о газотранспортной системе. Отмечается, что Гончарук пытался убедить нардепов голосовать уже 18 октября. «Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством», – рассказал собеседник УП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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