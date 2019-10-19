Пресс-секретарь главы государства призвала представителей СМИ уже сейчас начинать регистрироваться для участия в мероприятии.

На инвестиционном форуме в Мариуполе, в котором должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, будут присутствовать более 350 гостей и более 50 представителей международных и украинских организаций. Об этом проинформировала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

“RE: think Invest in Ukraine это: насыщенная программа, более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, более 350 гостей, между которых – представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса», – рассказала Мендель о деталях мероприятия.

Она призвала представителей СМИ регистрироваться для аккредитациию

Инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области состоится 29 октября, хотя ранее мероприятие планировали провести в конце сентября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира