|Зеленский проведет инвестфорум в Мариуполе
|19.10.2019 11:01
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Пресс-секретарь главы государства призвала представителей СМИ уже сейчас начинать регистрироваться для участия в мероприятии.(function() })();
На инвестиционном форуме в Мариуполе, в котором должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, будут присутствовать более 350 гостей и более 50 представителей международных и украинских организаций. Об этом проинформировала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook.
“RE: think Invest in Ukraine это: насыщенная программа, более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, более 350 гостей, между которых – представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса», – рассказала Мендель о деталях мероприятия.
Она призвала представителей СМИ регистрироваться для аккредитациию
Инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области состоится 29 октября, хотя ранее мероприятие планировали провести в конце сентября.