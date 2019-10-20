При этом премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не будет просить никаких отсрочек и выход Великобритании из ЕС состоится 31 октября.

Палата общин британского парламента приняла поправку, которая запрещает выносить на голосование соглашение о выходе из Евросоюза, пока не будут приняты необходимые для этого законы. Такое решение было принято на заседании 19 октября.

Теперь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен отправить в Брюссель просьбу о новой отсрочке «брексита». При этом Джонсон после объявления результатов голосования заявил, что не будет просить никаких отсрочек и выход Великобритании из ЕС состоится 31 октября.

Поправку на голосование внес член Консервативной партии Оливер Летвин. Ее поддержали 322 депутата, 306 выступили против.

17 октября Джонсон объявил, что Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по «брекситу». Соглашение подразумевает, что Великобритания будет соблюдать действующие нормы ЕС до конца 2020 года и выплатит за выход из Евросоюза 33 миллиарда фунтов.

Кроме того, Северная Ирландия будет включена в единый рынок ЕС, но останется частью таможенного пространства Великобритании.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. Страна должна была покинуть союз в конце марта 2019 года, но с тех пор этот процесс откладывался.

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