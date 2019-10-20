|«Самопощь» избрала себе нового лидера вместо Садового
|20.10.2019 08:15
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Новым лидером «Самопощи» стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. 127 делегатов проголосовали за такое решение, трое – воздержались.(function() })();
Новым лидером «Самопощи» стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Соответствующее решение в субботу, 19 октября, принял XX съезд партии, который состоялся в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
127 делегатов проголосовали за такое решение, трое – воздержались.
«Наша цель очень четкая – вернуться в центр принятия решений в украинской политике, потому что мы знаем как. Надо только верить и делать», – сказала Сыроид.
По ее словам, «Самопомощь» рассчитывает, что местные выборы помогут партии вернуться в большую политику.
Сыроид также анонсировала презентацию стратегии развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ, которые партия планирует провести накануне местных выборов.
В течение семи лет с момента основания партию «Самопомощь» возглавлял Андрей Садовый.
Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду «Самопомощь» не преодолела пятипроцентный барьер. Тогда Садовый объявил о том, что уходит с поста лидера партии.