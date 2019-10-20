Политические Сводки
|Испания отказалась от диалога с Каталонией
|20.10.2019 10:25
|
Правительство Испании в субботу, 19 октября, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, с середины октября не прекращающими акции протеста.(function() })();
Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.
Между тем, по версии Торры, недавние протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.
Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне продолжающегося вот уже пятую ночь противостояния между митингующими и полицией.
«Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает», − подчеркнула она.
Как передает местная газета La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы − устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.
Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной близко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки.
Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около 6000 человек.
В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции. В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.