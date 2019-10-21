Дипломаты в Брюсселе готовы позволить правительству Великобритании отсрочить выход Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) до февраля 2020 года.

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По данным газеты, в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить Британии гибкое отсрочка Brexit до февраля следующего года. Дипломаты хотят позволить британскому премьеру Борису Джонсону ранее вывести страну из ЕС, если ему удастся договориться с парламентом по соглашению о Brexit.

Отмечается, что при новом отсрочке Великобритания, в случае необходимости, сможет выйти из Евросоюза 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля 2020 года. При этом дипломаты не исключают, что главе британсього правительству не удастся договориться с депутатами, и придется проводить новый референдум о Brexit.

Кроме того, группа стран во главе с Германией не исключает, что британское правительство получит отсрочку Brexit до июня следующего года. В частности, такое предложение высказал один из лидеров немецкой партии ХДС Норберт Реттген.

Однако министр экономики Германии Петер Альтмаер считает, что Брюссель согласится отсрочить Brexit лишь на несколько недель, поскольку затягивание выхода негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе.

Ожидается, что окончательное решение об отсрочке выхода Британии из ЕС будет принято в ближайшие дни. Не исключено, что для принятия решения не придется собирать новый саммит.

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