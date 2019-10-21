Известный политический знаток Алексей Вороненко, прокомментировал нашему журналисту последние политические и электоральные изменения. (function() })(); «И это не конец динамики роста Юлии Тимошенко. С 19% она подросла до 23% и это закономерно, как я и говорил её электорат возвращается к ней, а это потенциально может вылиться ещё в плюс минус 20-25%. Те люди которые голосовали за БПП, НФ и радикальную партию Ляшка, это всё было электоральное поле близкое к Батькивщине и в основном к лидеру партии. Теперь из-за её грамотной позиции, умеренной оппозиционности, она наращивает свой рейтинг», говорит знаток.

Он также прокомментировал рейтинги других лидеров партий.

«Порошенко, продолжает проседать и об этом я тоже говорил, Вакарчук, стоит на месте, без динамики, просели вслед за Зеленским, Гончарук и Разумков. Но, вслед за Тимошенко подрос и Юрий Бойко, правда, тут отличие от роста лидера Батькивщины. Я считаю, что Юрий Бойко, подрос потому что пока бездействует его главный электоральный соперник – Вадим Новинский. Как только Новинский заявит о намерениях вести свою политическую партию, рейтинг Бойко сразу серьёзно просядет», – считает Вороненко.

знаток высказал ещё интересную мысль по партии Батькивщина.

«Очень жаль всё же, что в списке партии не оказалось новых людей. Я где-то понимаю Юлию Тимошенко, что ей после тяжёлого пути в высшей политике, трудно доверять новым людям, но всё же я считаю, что во многом старая гвардия тормозит её. Был удивлён когда узнал, что тот же Артур Чечёткин, не пошёл по спискам Батькивщины. Ничего страшного не вижу в том, что он зять лидера партии, помимо этого он успешный бизнесмен, банкир и общественник, который не ПИАРится на общественных делах. У него получается развивать банк УКРБУДИНВЕСТ, как раз в тяжёлые времена для всей семьи, а это говорит о характере. А те попытки лить грязь на него, выглядят настолько дешёвыми и некомпетентными, что, на мой взгляд, должны дать обратный эффект. Если кто-то в чём-то сомневается, возьмите пример самой мощной сверхдержавы, США, зять Президента Америки – ближайший сподвижник и член команды нынешнего Белого Дома. Это моё субъективное мнение, но я в нём уверен, если Артур Чечёткин, интегрируется глубже в команду Юлии Тимошенко, он усилит позиции партии по стране в целом, также за счёт того, что может подтянуть свежих, профессиональных людей», – завершил Вороненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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