ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 октября.

По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.

А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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