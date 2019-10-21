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Зеленский встретится со Штайнмайером
21.10.2019 14:09

ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 октября.

По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.

А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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