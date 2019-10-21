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|Зеленский встретится со Штайнмайером
|21.10.2019 14:09
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ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.(function() })();
Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 октября.
По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.
А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.