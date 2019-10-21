Бизнесмен, политик и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал переписку с олигархом Игорем Коломойским. В ней Бродский попросил Коломойского «забыть друг о друге», а после подтвердил, что может…

Часть переписки опубликовало в субботу днем издание «Цензор».

Инициатором гласности выступил Бродский после возникновения скандала в чемпионате Украины по баскетболу. Напомним, Игорь Коломойский угрожал судьям матча «Днепр» – «Прометей». Команда из Днепра, в которой выступает сын олигарха Грегори, проиграла, что не понравилось отцу последнего. Данные факты изложены в официальных документах, которые были направлены в адрес ФБУ:

Из переписки общественность узнала, что отношения между Бродским и Коломойским испортились давно. «Мы больше не общаемся. И следи за своими словами и действиями», – написал Бродский. «Хорошо подумал?», – уточнил Коломойский. «Уже давно. Я и Зеленского не боюсь. Мне все до жопы», – резко ответил Бродский.

Издание Цензор попросило президента ФБУ отдельно прокомментировать последние слова. Бродский ответил, что его отношения с командой нового президента не сложились, и он до сих пор думает «о вынужденной миграции в Италию».

В подобном ключе политик высказывался перед президентскими выборами. В марте Бродский заявлял,что «это не выборы, я уеду из страны, если победит Зеленский», писало издание «Голос». К слову, именно на Апеннинах у бизнесмена куплена элитная недвижимость – вилла-отель Villa Cordevigo, построенная в 16 веке, сообщала «Комсомольская правда в Украине».

Там отдыхает не только сам Бродский, но и дети политика – в частности, младший сын Юрий.

Игорь Коломойский пока что не комментировал факт публикации переписки с Михаилом Бродским.

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