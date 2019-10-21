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|Комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО
|21.10.2019 15:59
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Известный актер и шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.(function() })();
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 21 октября.
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!» – написал юморист.