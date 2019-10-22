Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что ни один из четырех закупленных сканеров для Государственной фискальной службы не был введен в эксплуатацию.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает

«Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу довольно быстро, и мы над этим работаем. Этот вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов», – отметил Нефедов.

Так, председатель Государственной таможенной службы надеется, что к началу 2020 года первые два сканера будут запущены в эксплуатацию.

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