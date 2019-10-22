Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости».

Об этом заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео, сообщает

«Мы предпочитаем мир войне. Но в случае происшествия, при котором понадобятся военные действия … президент Трамп полностью готов их осуществить», – сказал он.

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Анкары приведут к военному ответу со стороны США. Он объяснил, что не хочет мешать «президентском решению о том, взять на себя грандиозное обязательства использовать американскую военную мощь».

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