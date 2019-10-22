В Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, и при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам.

Приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, а также «слепое» голосование в стенах Верховной Рады вызывает у европейской стороны обеспокоенность.

Об этом вице-президент Комитета ассоциации «Украина–ЕС» депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила в интервью Интерфакс-Украина.

«То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями», – сказала Виола фон Крамон.

По ее словам, первый этап реформы был «одним из наибольших достижений за очень короткий промежуток времени», когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, и «даже не начав… вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против».

Виола фон Крамон отметила, что европейская сторона очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

«Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать», – отметила она.

По словам вице-президента Комитета ассоциации «Украина–ЕС», в Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, и при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам. Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, «но не как само собой разумеющееся», а должна видеть результаты и доказательства, «что деньги были использованы должным образом».

«В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», – отметила Виола фон Крамон.

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