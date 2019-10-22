Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента Реувена Ривлина, что не возвращает президенту мандат главы правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента Реувена Ривлина, что не может сформировать правительство и возвращает президенту мандат главы правительства.

В видео, размещенном в понедельник, Нетаньяху заявил: «С момента получения мандата на формирование правительства я постоянно работал над созданием широкого правительства национального единства. Именно этого хочет народ».

Премьер-министр, однако, признал, что его попытки пригласить Бенни Ганца к переговорному столу и не допустить новых выборов оказались неудачными. По словам Нетаньяху, руководитель партии «Кахоль-Лаван» «раз за разом отвечал отказом».

Премьер сделал свое заявление за два дня до истечения последнего предельного срока, которым он располагал для создания правительственной коалиции.

Президент ответил, что намерен обратиться к политическому сопернику нынешнего главы правительства Бенни Ганцу.

Решение президента будет официально объявлено в течение 72 часов, к вечеру четверга. Об этом сообщили израильские СМИ.

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