Однако глава Белого дома подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем.

«Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде», — заявил Трамп на брифинге в Вашингтоне, сообщает Politico.

Глава Белого дома подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

«Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам, вероятно, придется вступить в войны», — сказал он.

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