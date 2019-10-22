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Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандской четверки»
22.10.2019 07:59

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Россия и Франция отметили, что Минские соглашения являются безальтернативным планом для разрешения конфликта на Донбассе.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе», — говорится в сообщении.

Речь идет о разведении сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский руководитель акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Помимо этого стороны обсудили обстановку в Сирии и достигли договоренностей о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

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