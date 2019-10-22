Политические Сводки
|Госдепартамент США обвиняет Россию в утаивании причин взрыва под Северодвинском
|22.10.2019 08:18
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Зампомощника госсекретаря Томас ДиНанно заявил, что целый год ракета «Буревестник» находилась на дне моря около крупного города.(function() })();
Заместитель помощника госсекретаря США Томас ДиНанно заявил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа был связан с подъемом со дна моря крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». По данным Госдепа, ракета находилась в море с прошедших безуспешно в 2018 году учений.
«Ядерная ракета взорвалась 8 августа у побережья северного русского города Ненокса, убив семерых россиян, которые наблюдали за подъемом «Буревестника» [Skyfall по классификации НАТО], находись в это время на барже в Белом море. Ракета лежала на морском дне около года после неудачных летных испытаний», — рассказал The Washington Times высокопоставленный чиновник.
«Причиной взрыва стала неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, пока российские специалисты поднимали «Буревестник» со дна моря», — добавил ДиНанно.
По словам представителя Госдепа США, взрыв, который произошел близко от населенных пунктов в России, вызвал опасения по поводу дальнейшего распространения радиации в Латвии, Эстонии, Литве, Швеции, Дании и Финляндии. ДиНанно отдельно подчеркнул, что ядерная ракета после неудачных испытаний в 2018 году находилась год на дне моря близко от крупного населенного пункта.
«Нас [Госдеп] очень обеспокоили три вещи: 1. Дезинформация. 2. Ракета находилась на дне моря целый год. 3. Первой реакцией России была попытка скрыть все это», — резюмировал представитель Госдепа.
8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв и отметило, что есть жертвы. Позже представили «Росатома» рассказали, что на полигоне во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек (пять сотрудников госкорпорации и двое военных). Кроме того, ранения получили трое военнослужащих и три специалиста «Росатома».