Зампомощника госсекретаря Томас ДиНанно заявил, что целый год ракета «Буревестник» находилась на дне моря около крупного города.

Заместитель помощника госсекретаря США Томас ДиНанно заявил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа был связан с подъемом со дна моря крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». По данным Госдепа, ракета находилась в море с прошедших безуспешно в 2018 году учений.

«Ядерная ракета взорвалась 8 августа у побережья северного русского города Ненокса, убив семерых россиян, которые наблюдали за подъемом «Буревестника» [Skyfall по классификации НАТО], находись в это время на барже в Белом море. Ракета лежала на морском дне около года после неудачных летных испытаний», — рассказал The Washington Times высокопоставленный чиновник.

«Причиной взрыва стала неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, пока российские специалисты поднимали «Буревестник» со дна моря», — добавил ДиНанно.

По словам представителя Госдепа США, взрыв, который произошел близко от населенных пунктов в России, вызвал опасения по поводу дальнейшего распространения радиации в Латвии, Эстонии, Литве, Швеции, Дании и Финляндии. ДиНанно отдельно подчеркнул, что ядерная ракета после неудачных испытаний в 2018 году находилась год на дне моря близко от крупного населенного пункта.

«Нас [Госдеп] очень обеспокоили три вещи: 1. Дезинформация. 2. Ракета находилась на дне моря целый год. 3. Первой реакцией России была попытка скрыть все это», — резюмировал представитель Госдепа.

8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв и отметило, что есть жертвы. Позже представили «Росатома» рассказали, что на полигоне во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек (пять сотрудников госкорпорации и двое военных). Кроме того, ранения получили трое военнослужащих и три специалиста «Росатома».

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