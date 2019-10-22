До окончания перемирия между турецкими военными и курдами остается меньше суток.

До конца перемирия между турецкими правительственными войсками и курдами остаются считанные часы.

Ранее Анкара и Вашингтон договорились, что Турция приостановит боевые действия на северо-востоке Сирии и даст курдам покинуть эту зону. Обе стороны уже часто заявляли, что перемирие нарушалось.

В Турции «Рабочая партия Курдистана» считается террористической организацией, а противостояние с курдами продолжается не один десяток лет. На прошлой неделе турецкий руководитель Реджеп Эрдоган встречался с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре. Трамп сразу после встрече написал в своем Твиттере, что «есть отличные новости» и «миллионы жизней будут спасены».

А сегодня, 22 октября, Эрдоган встречается с Владимиром Путины в Сочи.

«В ходе встречи турецкого и российского лидеров будет детально прорисована вся операция. И, конечно, сегодня нет гения, который мог бы подсказать, как «разрулить» эту ситуацию», — высказуются военные обозреватели в интервью «Ньюсинформ».

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