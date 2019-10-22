Сегодня, 22 октября, в Токио прошла интронизация нового императора.

В Японии прошла интронизация императора Нарухито. Церемония состоялась в Императорском дворце Токио. Перед ней Нарухито и его жена произнесли молитвы в одном из трех храмов дворца. На церемонию были приглашены мировые лидеры, а также все взрослые члены семьи 126-ого императора. Нарухито 59 лет, он получал образование в Оксфорде. Он был провозглашен императором еще в мае, после самоотречения отца, однако официальная церемония состоялась только сейчас.

Упоминание этого обряда встречается в кодексах, которым более 1000 лет.

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