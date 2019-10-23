В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением вывода курдских боевиков из «безопасной зоны» пока нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.

Об этом сообщает

«На данном этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции», – говорится в заявлении министерства.

Агентство отметило, что военное наступление Турции в Сирии, который началось 9 октября, действительно приостановлено.

Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутым во вторник между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира