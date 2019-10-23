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|Зеленский встретился с Назарбаевым и пригласил его в Украину
|23.10.2019 07:00
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В рамках визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.(function() })();
«В ходе встречи поднимался вопрос войны в Донбассе и оккупации Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Отмечается, что стороны обсудили «положительные изменения в продвижении к миру», в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в «нормандском формате».
Также политики обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.
«Владимир Зеленский пригласил первого президента Казахстана в Украину», – сообщают в пресс-службе.
Как сообщалось, 21-24 октября Зеленский находится в Японии с рабочим визитом. В частности он принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.