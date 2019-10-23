За то, чтобы принять закон о ратификации соглашения в промежуточном, втором чтении, выступили 329 депутатов, против – 299.

До этого Палата общин весной трижды отвергла проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решила повременить с одобрением нового проекта, привезенного из Брюсселя командой Бориса Джонсона.

В то же время Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня Брексита, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.

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