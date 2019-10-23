Политические Сводки
- Британский парламент проголосовал за проект соглашения о выходе из ЕС
- Американский посол в Украине дал в Конгрессе США показания против Трампа
- Зеленский встретился с Назарбаевым и пригласил его в Украину
- Турция заявила о прекращении военной операции в Сирии
- Дочь иранского посла совершила самоубийство в центре Москвы
|Британский парламент проголосовал за проект соглашения о выходе из ЕС
|23.10.2019 07:37
|
За то, чтобы принять закон о ратификации соглашения в промежуточном, втором чтении, выступили 329 депутатов, против – 299.(function() })();
До этого Палата общин весной трижды отвергла проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решила повременить с одобрением нового проекта, привезенного из Брюсселя командой Бориса Джонсона.
В то же время Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня Брексита, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.
Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.