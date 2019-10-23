Политические Сводки
- Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь
- Британский парламент проголосовал за проект соглашения о выходе из ЕС
- Американский посол в Украине дал в Конгрессе США показания против Трампа
- Зеленский встретился с Назарбаевым и пригласил его в Украину
- Турция заявила о прекращении военной операции в Сирии
|Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь
|23.10.2019 09:27
|
Американские СМИ сообщают, что чиновники из числа администрации президента США пытались действительно заставить Украину согласиться на расследование конкурента Трампа.(function() })();
За это обещали посодействовать в предоставлении военной помощи и организации встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.
Издание Politico, ссылаясь на источники в Палате представителей, заявил, что временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил попытки окружения Трампа заставить Украину сделать публичные заявления о расследовании «дела Байдена».
Тейлор дал показания за закрытыми дверями для членов трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование в рамках дела об импичменте президента США.
Временно поверенный в делах США в Украине, в частности, рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, которая имела место сентябре. Говорится, что по словам Сондланда Трамп хотел, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы. От этого якобы зависело, будет предоставлена Украине военная помощь, и состоится встреча между президентами обеих стран.
Несколько конгрессменов уже успели отметить, что показания Тейлора является наиболее четкими и полными между ранее было предоставлено в рамках расследования дела об импичменте. Один из конгрессменов даже заявил, что они точно станут «переломным» в этом процессе.