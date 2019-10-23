Политические Сводки
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|«Слуги народа» кардинально изменят территориальное устройство Украины
|23.10.2019 15:26
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Фракция Слуга народа намерена внести изменения в Конституцию и законодательство касаемо территориального устройства Украины и местного самоуправления, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко(function() })();
Об этомпишет liga.net в среду, 23 октября.
Реформа предполагает введение трех уровней: громада, округ, регион.
Громада – базовая территориальная единица, громады будут покрывать всю территорию Украины. На уровне громад будут выбираться старосты.
Округ – субрегиональный уровень, который будет состоять примерно из четырех нынешних районов, около пяти округов будут составлять область, только в Украине округов будет около 100. На этом уровне не предполагается органов самоуправления, местные администрации заменят префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина. Районные советы и городские администрации будут отменены.
Регион – нынешние области и АР Крым, количество областей меняться не будет. Число депутатов областных советов сократят примерно на треть. Облсовет будет избирать главу и назначать исполнительный комитет, который действительно заменит ОГА. В будущем планируется назначать исполкомы по конкурсу.
Органы самоуправления будут избираться на четыре года.
Недавно Корниенко заявлял, что на местных выборах Слуга народа планирует «завести» в органы местного самоуправления новых людей, которые не были раньше депутатами.
Еще, по его словам, местные выборы, кроме Киева, планируется проводить по мажоритарной системе.