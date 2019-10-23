Политические Сводки
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|Зеленский назвал условие встречи «нормандской четверки»
|23.10.2019 18:27
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Президент Украины заявил, что встреча в «нормандском формате» произойдет после разведения сил на линии разграничения, что пока не удается сделать.(function() })();
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию «Сегодня», что очень многие СМИ распространяют информацию о том, что Москва выдвигает новые условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.
«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках», — сказал Зеленский.
Он напомнил, что в Станице Луганской разведение сил уже состоялось и что сейчас идет подготовка к разведению в Петровском и Золотом.
«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в «нормандском формате». Другая информация мне просто неизвестна», — уточнил украинский президент.